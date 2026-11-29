Polatlı'da freni boşalan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı! 4 araçta hasarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Polatlı'da freni boşanan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpmasıyla 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar oluştu. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti ve polis soruşturma başlattı.
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde freni boşalan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Polatlı ilçe girişindeki Konya-115 kara yolunda meydana geldi. Frenleri boşalan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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