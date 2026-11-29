ANKARA'nın Polatlı ilçesinde freni boşalan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı ilçe girişindeki Konya-115 kara yolunda meydana geldi. Frenleri boşalan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.