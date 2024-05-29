Polatlı\'da bulunan Tülay Güçevin davasında sanık avukatı intihar iddiasında bulundu

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan Tülay Güçevin davasının bugünkü duruşmasında sanık Celalettin Safa Durukan'ın avukatı Murat Gündüz, "Maktulün daha önce intihar girişimleri var. Bunların kaydını istiyorum. Belki de maktul kendisini orada bir aracın önüne attı. Bu kız kendini öldürmek istemiş ve bir aracın önüne atmış" iddiasında bulundu. Mahkeme, sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi talebini reddederken; karar duruşması 4 Temmuz'a ertelendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 4 Aralık 2022'de yol kenarında cansız bedeni bulunan 2 çocuk annesi Tülay Güçevin'in vücudunda darp izlerine rastlanmış ve olayın ardından gözaltına alınan iki kişiden 34 yaşındaki Celalettin Safa Durukan tutuklanmıştı. Sanık Celalettin Safa Durukan'ın "canavarca hisle öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'nci duruşma görüldü.

Duruşmaya mağdur avukatlarından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Hediye Gökçe Baykal ve Burak Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Özay Ercan katıldı. Duruşmaya sanık avukatlarından ise Murat Gündüz ve Gürhan Gökçe katıldı.

"Bu kız kendini öldürmek istemiş" iddiası

Duruşma, sanık avukatlarından Murat Gündüz'ün söz almasıyla başladı. Kovuşturmanın genişletilmesi (tevsii tahkikat) talebinde bulunan Gündüz, "Dosyada mütalaa verilmiş ama bir takım eksiklikler var. 82/1-b bu olay için oldukça ağır bir suçlama. Olay yeri konusunda ciddi sıkıntılar ve belirlenmeyen şeyler var. Olay yerinin heyet tarafından anlaşılabilmesi için keşif talebimiz var. Bizim amacımız adaleti sağlamak. Benim müvekkilim bu suçu işlemişse zaten yatsın ama benim müvekkilim ailesini de ben tanıyorum, bu dosya kapsamında bütün her şey değerlendirildiğinde bu suçu işlememiş. Maktulün daha önce intihar girişimleri var. Bunların kaydını istiyorum. Belki de maktul kendisini orada bir aracın önüne attı. Bu kız kendini öldürmek istemiş ve bir aracın önüne atmış. Kolluk güçleri bu olayı iyi bir şekilde araştırmamışlar. Savcılık makamı da soruşturma aşamasında eksik işlem yapmış. Maktulün olay günü kavga ettiği Mevlüt Yıldırım'ın anne ve babasıyla konuşmalarının dosyaya eklenmesi lazım. İfadesinde 00.00'dan sonra telefonunu kapatıp kimseyle görüşmediğini beyan etse de HTS kayıtlarında 00.00'dan sonra annesi ile görüşme yaptığı tespit edilmiş. Ayrıca Mevlüt Yıldırım'ın araçlarının incelenmesini talep ediyorum" dedi.

"Psikolojik durumu açısından yönlendirmeler yapılıyor"

Tülay Güçevin'in avukatlarından Hediye Gökçe Baykal ise "Maktulün kişisel özellikleri ve psikolojik durumu açısından yönlendirmeler yapılıyor. Tevsii tahkikat talebinin dosyaya katkısı olacağını düşünmüyoruz ve bu yöndeki taleplerin reddedilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Tevsii tahkikat talepleri reddedildi

Savcılık ise sanık müdafilerinin tevsii tahkikat taleplerinin reddedilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı da söz konusu sanık müdafilerinin taleplerini yargılamaya bir faydası olmayacağı gerekçesiyle reddetti.

Sanık Durukan'a son savunmasını mahkemede SEGBİS üzerinden mi yoksa huzurda verip vermeyeceği soruldu. Sanık Durukan son savunmasını huzurda vermek istediğini belirtti ve "Suçsuzum, adli kontrol şartları ile de olsa tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tahliyeye dair talepte bulunan sanık avukatı Gündüz, "Kollukça yapılan bir yığın hata var. Kolluk güçleri kafalarına göre rapor tutup fezleke hazırlamışlar. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller söz konusu. Bunlarla müvekkilimiz cezalandırılamaz. Benim müvekkilimin söz konusu suçu işlediğine dair herhangi bir delil yok. Benim müvekkilim çiftçi ve bir çiftçi bir insana böyle zulmedemez" dedi.

Sanık avukatlarının ardından söz verilen Tülay Güçevin'in annesi Kıymet Yıldırım "Benim kızım intihar etmedi, öldürüldü. İki çocuk yetim bırakıldı. Ben de adalet istiyorum" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Celal Safa Durukan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken; karar duruşmasını ise 4 Temmuz saat 15.30'a erteledi.

Savcılık mütalaasında cezada artırım istemişti

Savcılık sanığın aracının maktulün bulunduğu cesedin olduğu yerde olması, maktulün tırnaklarında bulunan dokuların sanık ile uyumlu olması ve sanığın çelişkili beyanlarda bulunmasının nedeninin suçtan kurtulmak için soyut beyanlarda bulunduğu gerekçesi ve maktulü darp ederek maktulün ölümüne neden olduğuna işaret etti. Savcılık, sanığın "canavarca hisle ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. TCK'nın 82. maddesinin 1-b ve 1-f bentlerinde söz konusu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak düzenleniyor.