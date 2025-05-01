Polis, 1 Mayıs Yürüyüşüne Müdahale Etti - Son Dakika
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Polis, 1 Mayıs Yürüyüşüne Müdahale Etti

Mecidiyeköy'den Taksim'e yürüyen gençlere polis müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

01.05.2025 14:07
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Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gençlere polis müdahale etti. Çok sayıda genç ve bir grup avukat gözaltına alındı. CHP heyeti gözaltıları önlemeye çalıştı.

Polisin ilk müdahalesi Mecidiyeköy'de oldu. Meydana gelen bir grup genç Taksim'e çıkabilmek için Şişli istikametine doğru yürümek istedi. Bariyerlerle kapatılan alandan geçmek isteyen gençler polis tarafından abluka altına alındı. Gruptakiler "1 Mayıs alanı Taksim Meydanı" sloganları attı.

Kısa süre gençlerin çevresi kuşatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekilleri Ali Gökçek, Türkan Elçi, Sibel Suiçmez, Mahmut Tanal ve Turan Taşkın Özer gözaltıları önlemeye çalıştı. Tanal, polis aracının kapısında durarak gözaltına alınanların içeriye girmesini engellemek istedi. İlk müdahalede Mücadele Birliği Platformu, Devrimci Öğrenci Birliği üyeleri, ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sert müdahale anları ANKA kamerasında

Gözaltılar devam ederken, polis görüntü almaya çalışan gazetecileri engellemeye çalıştı. Bu sırada Mecidiyeköy'e gelen yaklaşık 50 kişilik başka bir gençlik grubu ise sloganlar atarak polis barikatlarına yaklaşmaya çalıştı .Kısa süre sonra bu gruba da polis müdahale edip gözaltına aldı. Plastik kelepçeli sert müdahale ANKA kamerasına da yansıdı.

Çağdaş Hukukçular Derneği, gözaltına alınanlar arasında avukatlar Doğan Zafer Çıngı, Pınar Akbina Karaman, Tacettin Çolak,  Ayça Okur, Ali Yağmur ve Arkın Hürtaş'ın da bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: ANKA

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