Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, ilçe esnafını ziyaret ederek, trafik kuralları, hatalı park, dolandırıcılık yöntemleri, hırsızlık olayları, bilişim yoluyla işlenen suçlar, SİBERAY projesi ve genel asayiş konularında bilgilendirmelerde bulundu.
Görüşmeler sırasında vatandaşlara broşürler de dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Polis Ekiplerinden Bilgilendirme Faaliyeti - Son Dakika
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