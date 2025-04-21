Polis Kılığındaki Dolandırıcılar Yakalandı

(İSTANBUL) Kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtım Almanya'da 46 kişiyi 2 milyon 850 bin euro dolandırdıkları öne sürülen 10 kişiden 9'u tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya adli makamları ve kolluk görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda; kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma sonucu, Almanya'da yaşayan vatandaşları, organize bir şekilde hareket ederek mağdur edip, kendilerine haksız menfaat temin eden şüphelilerin Almanya'da 46 eylem gerçekleştirdiklerinin ve bu eylemlerden ele geçirdikleri 2 milyon 850 bin euro paranın bir kısmını Türkiye'de, Türk vatandaşı şüphelilere transfer ettikleri belirlendi. Bunün üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik takip sonucu Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B, A.E.A isimli 10 şüpheli, İstanbul, İzmir ve Sakarya illerinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında B.Y. isimli şüpheli ise teslim oldu.

"Suç örgütü kurmak, yönetmek" "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 9 kişi tutuklama talebiyle, 1 kişi ev hapsi tedbiri talebi ile 1 kişi de adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.