Polis Sahtekarlığı: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Polis Sahtekarlığı: 3 Kişi Tutuklandı

Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

30.12.2024 19:47
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Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 3 milyon lira dolandırılması üzerine Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen 5 şüpheli, İstanbul, Konya ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.S, Ö.M.P. ve B.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ile H.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polis Sahtekarlığı: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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