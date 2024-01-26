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Polisler, çocuklarla hem kaydılar hem de kartopu oynadılar - Son Dakika
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Polisler, çocuklarla hem kaydılar hem de kartopu oynadılar

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kar yağışını fırsata çevirerek çocuklarla önce kaydılar, ardından kartopu ve futbol maçı oynadılar. Polis memurları, çocuklarla bir araya gelerek kar şenliği düzenledi ve onların neşelerine ortak oldu. Eğlencenin sonunda polisler, çocuklara hediyeler dağıttı.

Polisler, çocuklarla hem kaydılar hem de kartopu oynadılar
26.01.2024 - 20:35,
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Polisler, çocuklarla hem kaydılar hem de kartopu oynadılar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kar yağışını fırsata çevirerek çocuklarla önce kaydılar, ardından kartopu ve futbol maçı oynadılar.

Sabah saatlerinde ilçede başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yarıyıl tatilinde olan çocukları da sevindirdi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri karda oynayan çocuklarla bir araya gelerek, önce bidon ve poşetlerle kaymanın keyfini çıkardı. Daha sonra kartopu ve futbol maçı yapan çocuklar, polislerle güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Çocukların neşelerine ortak olduk"

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Meltem Sonar, çocuklarla kar şenliği yapmayı planladıklarını belirterek, "Çocuklarla kartopu oynadık, futbol topuyla maç yaptık, karda kaydık. Onların neşelerine ortak olduk. Zorlu kış şartlarını bu şekilde değerlendirmek bizi ve Hakkari halkında mutlu ediyor. Karın durduğu saatlerde güzel aktivitelerle yarıyıl tatilinde olan çocuklarla eğleniyoruz" dedi.

"Onların mutlu olması bizleri daha çok mutlu etti"

Polis Memuru Ahmet Turan Şeker ise kar yağışını fırsat bilip çocuklarla birlikte kartopu oynamak istediklerini söyleyerek, "Onlarla beraber kaydık. Güzel vakit geçirdik. Küçük hediyeler dağıttık. Onların mutlu olması bizleri daha çok mutlu etti. En güzeli doyasıya kartopu, kızakla kayma ve futbol topu ile oyun oynadık" şeklinde konuştu.

Çocuklarla bir araya gelen polisler, eğlencenin sonunda onlara hediyeler dağıttı.

Kaynak: İHA
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Yüksekova, Hakkari, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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