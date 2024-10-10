Polisten Dolandırıcılık Uyarısı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerinin, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın" projesi kapsamında Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bozyazı İlkokulu'nda öğrenci velileriyle bir araya geldi.
Polis ekipleri toplantıda velilere, iletişim yoluyla dolandırıcılık, madde bağımlığıyla mücadele ve trafik güvenliği konularında bilgilendirme yaptı.
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