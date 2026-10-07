Polisten kaçan sürücü, Sakarya Karasu'da kaza yapınca yakalandı, alkollü çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kaza yapınca yakalandı.

Doğu Karadeniz Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, M.Y. idaresindeki 54 ABT 434 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü bölgeden kaçarken, polis ekipleri aracı takibe aldı.

Ekiplerden kaçan sürücü, Kabakoz Mahallesi 837. Sokak'ta önce çöp konteynerine, ardından ağaca çarptı.

Kaza sonrası ekiplerce yapılan kontrolde M.Y'nin alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

M.Y. işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, sürücünün ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçması ve polis ekiplerinin aracı takip etmesi araç kamerasınca kayıt altına alındı.