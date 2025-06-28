Politikacılardan Önemli Katılımlar - Son Dakika
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Politikacılardan Önemli Katılımlar

28.06.2025 00:10
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Cevdet Yılmaz, CHP'nin Almanya kongresi ve diğer bakanlar birçok etkinlikte yer alacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi 7. Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisinin kongresine katılacak, partinin Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile görüşecek, kongre resepsiyonuna iştirak edecek.

(Berlin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Tanıtım Programı'na katılacak.

(Kocaeli/18.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Muğla/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 2. Kırgız Türkleri Kültür Festivali'ne katılacak.

(Yozgat/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SDN Tech Expo'ya iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na ve Türkiye- Karadağ Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.30-16.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında " Orta Doğu'nun Orta Asya ve Avrupa ile Bağlantısı Oturumu"na iştirak edecek, ardından foruma katılan bakanlarla ikili görüşmeler yapacak.

(İstanbul/10.00)

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DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Geleneksel Türk Okçuluk Çalıştayı'na katılacak, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışını yapacak, Bursa Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile Bursaspor Kulübünü ziyaret edecek.

(Bursa/11.30/15.00/16.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Bulgaristan'da gerçekleştirilen ikinci haftasında üçüncü maçını Bulgaristan ile yapacak.

(Burgaz/19.00)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on birinci ayağı Avusturya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Spielberg/17.00)

4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Palmeiras-Botafogo ve Benfica- Chelsea maçları oynanacak.

(Philadelphia/19.00/Charlotte/23.00)

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Kaynak: AA

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