Polonya, AB-Mercosur Ticaret Anlaşmasını Desteklemiyor

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VARŞOVA, 27 Kasım (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği ile Güney Amerika'nın ticaret bloku olan Güney Ortak Pazarı (Mercosur) arasında öngörülen bir ticaret anlaşmasını desteklemeyeceklerini söyledi.

Söz konusu açıklamayı salı günü hükümet toplantısı öncesinde yapan Tusk, "Bu konuda yalnız değiliz. Pek çok AB üyesi de benzer görüşlere sahip" diye ekledi.

Bir grup Polonyalı çiftçi, cumartesi günü ticaret anlaşmasını protesto amacıyla ülke sınırlarının bir bölümünü kapatmaya başladı.

AB ile Mercosur ülkeleri Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay 2019 yılında kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varmıştı. AB, Mercosur ile yıl sonuna kadar bu anlaşmayı imzalamayı planlıyor.