Polonya'da Çiftçiler AB Tarım Politikalarını Protesto Etti - Son Dakika
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Polonya'da Çiftçiler AB Tarım Politikalarını Protesto Etti

Polonya\'da Çiftçiler AB Tarım Politikalarını Protesto Etti

Polonya'da binlerce çiftçi, Avrupa Birliği'nin tarım politikaları ve Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ve gıda ürünü ithalatını protesto etmek için gösteri düzenledi. Çiftçiler, tarım politikalarının iç piyasadaki ürünlerin değerini düşürdüğünü belirterek ithalatın durdurulmasını talep etti. Avrupa genelinde çiftçiler, tarım politikaları, piyasa düzenlemeleri, desteklemelerdeki kesintiler ve diğer konuları eleştiriyor.

27.02.2024 17:21
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Polonya'da binlerce çiftçi, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikaları ile Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesini protesto etti.

Başkent Varşova'da binlerce çiftçi, tarım politikaları nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için gösteri düzenledi.

Çiftçiler traktörlerini evde bırakarak Başbakan Donald Tusk'ın ofisine gitme hedefiyle yürüdü.

Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdanın iç piyasadaki ürünlerin değerini düşürdüğünü ifade eden çiftçiler, bu ürünlerin ithalatının durdurulmasını talep etti.

Çiftçiler, hükümetin AB'nin Yeşil Mutabakat programından çekilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.

Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da Çiftçiler AB Tarım Politikalarını Protesto Etti - Son Dakika

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