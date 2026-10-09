Polonya'da gece alkol satışı ve tüm alkol reklamları Sejm'de 400 oyla yasaklandı - Son Dakika
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Polonya'da gece alkol satışı ve tüm alkol reklamları Sejm'de 400 oyla yasaklandı

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Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm, bar ve restoran istisnaları dışında 22.00-06.00 arası alkol satışını ve tüm alkollü içeceklerin reklamını yasaklayan tasarıyı 400 oyla kabul etti. Tasarı Senato onayı ve cumhurbaşkanı imzasının ardından 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm, ülke genelinde gece saatlerinde alkol satışını ve tüm alkollü içeceklerin reklam ve tanıtımını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP'nin haberine göre, bar ve restoran gibi işletmelere tanınan istisnalar dışında, ülke genelinde saat 22.00 ile 06.00 arasında alkol satışını yasaklayan yasa tasarısı Sejm'de görüşüldü.

Yapılan oylamada yasa tasarısı 400 milletvekilinin desteğiyle kabul edilirken, 29 milletvekili tasarıya karşı oy kullandı, 4 milletvekili ise çekimser kaldı.

Yetkililer, kısıtlamaların kamu güvenliğini artırmayı, gece gürültüsünü azaltmayı ve asayiş sorunlarını önlemeyi amaçladığını bildirdi.

Yerel yönetimler, söz konusu kısıtlamaları saat 21.00 ile 09.00 arasındaki dönemi kapsayacak şekilde genişletebilecek.

Düzenlemeyle, daha önce bira reklamlarına izin veren istisna da kaldırılarak tüm alkollü içeceklerin reklam ve tanıtımına tamamen yasak getiriliyor.

Düzenleme kapsamında satış görevlileri, müşterilerin yasal içki içme yaşına ulaşıp ulaşmadığından emin olamadıkları durumlarda kimlik kontrolü yapmakla da yükümlü olacak.

Yasağı ihlal edenlere 30 bin zloti ile 1 milyon zloti (yaklaşık 6 bin ila 228 bin avro) arasında para cezası veya hapis cezası içermeyen bir yaptırım uygulanabilecek.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için parlamentonun üst kanadı Senato tarafından da onaylanması ve cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor. Düzenlemenin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Polonya'da bazı şehirler ülke genelindeki düzenlemeden önce son yıllarda gece saatlerinde alkol satışına yönelik kısıtlamalar getirmişti.

Başkent Varşova'da şehir genelini kapsayan yasak haziran ayında yürürlüğe girerken, Krakow, Bydgoszcz, Gdansk ve Szczecin şehirlerinde de gece alkol satışına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA
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