Polonya'da Orman Yangını Kontrol Altında

07.05.2026 15:54
Solska Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı, 300 hektar alan etkilendi. Riskler devam ediyor.

Polonya'nın doğusundaki Solska Ormanı'nda 5 Mayıs'ta başlayan ve ön incelemelere göre 300 hektarlık alanı yok ettiği belirtilen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Lublin bölgesinde yer alan Solska Ormanı'nda 5 Mayıs'ta çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Yüzlerce itfaiyeci, polis, asker ve orman görevlisi bölgeye sevk edilirken, özel yangın söndürme uçakları ve helikopterler yanan alanlara 2 günde 600 tondan fazla su bıraktı.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, basına yaptığı açıklamada çevredeki binalara yönelik riskin önemli ölçüde azaldığını belirterek, "Yangın bölgesinin tamamı şu anda kontrol altında ancak halen yanan ve itfaiyenin sürekli müdahalesini gerektiren noktalar bulunuyor." dedi.

Kierwinski, durumun halen değişken olduğunu kaydederek, risklerin sürdüğü konusunda uyarıda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Wieslaw Lesniakiewicz ise RMF Radyosu'na yaptığı açıklamada daha temkinli konuştu ve durumun gerçekten kontrol altında olup olmadığının gün içerisinde belli olacağını dile getirdi.

Kuvvetli rüzgar ve aşırı kuru havanın risk oluşturmaya devam ettiğini aktaran Lesniakiewicz, "Yangının birçok farklı noktası var. Tüm alanlar tamamen söndürülmüş değil." ifadesini kullandı.

Yanan alanın ön incelemelere göre yaklaşık 300 hektar olduğu, operasyonel faaliyetlerin ise yaklaşık 1000 hektarlık bir alanı kapsadığı belirtiliyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Bu arada, 5 Mayıs akşamı operasyona katılan bir yangın söndürme uçağı düşmüş, kazada pilot hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

