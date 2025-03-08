Polonya'da Yetişkin Erkekler İçin Askeri Eğitim Planı

VARŞOVA, 8 Mart (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkedeki tüm yetişkin erkekler için askeri eğitim getirmeyi planladıklarını açıkladı. Tusk, cuma günü parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin yıl sonuna kadar tam anlamıyla geliştirilmiş bir model oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Tusk, hükümetin olası bir çatışmaya karşı askeri hazırlığı güçlendirmek amacıyla aktif olarak bir sistem geliştirdiğini belirtti.

Başbakan, Polonya'nın yedek askerler de dahil olmak üzere 500.000 kişilik bir ordu bulundurma hedefini yineledi.

Başbakan, hükümetin katılımın zorunlu olmadığı ancak teşviklerle desteklendiği İsviçre modeli de dahil olmak üzere çeşitli eğitim modellerini değerlendirdiğini belirtti.

Tusk, "Önümüzdeki haftalarda yapılandırılmış bir planımız olacak" ifadelerini kullandı.

Program öncelikle erkeklere odaklansa da, kadınların savunmadaki rolünün önemini vurgulayan Tusk, "Bu girişim hem erkeklere hem de kadınlara açık olacak, ancak savaş hala büyük ölçüde erkeklerin alanı" dedi.