Polonya, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları kınadı

Polonya, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.
Polonya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran ve müttefiklerine itidalli davranma ve saldırıları acilen durdurma çağrısında bulundu.
"Polonya, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, bölgede istikrar ve barışın sağlanmasının her şeyden önemli olduğuna vurgu yapıldı.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Otlukbeli ilçesine giderken yolda büyükbaş hayvan sürüsü otaran çocukları görerek aracını durdurdu. Vali Aydoğdu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara şeker ve hediye verdi. Ayrıca çocuklardan derslerine iyi çalışacaklarına dair söz aldı. Vali Aydoğdu, çocukların ihtiyaçları olduğunda kendilerine ulaşmalarını istedi.
Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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