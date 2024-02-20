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- Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırını kapatıp, mısırı demir yoluna döktü

VARŞOVA - Ukrayna'dan ucuz tarım ve gıda ürünlerinin ithal edilmesine tepki gösteren Polonyalı çiftçiler, sınır geçişini kapatarak vagonlardaki Ukrayna mısırını demiryoluna döktü.

Avrupalı çiftçilerin Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına karşı protestoları sürüyor. Polonyalı çiftçiler, bugün Ukrayna'dan ucuza tarım ve gıda ürünlerinin ithal edilmesini protesto etti. NSZZ RI "Solidarnosci" Sendikasının Polonya'nın Ukrayna ile olan tüm sınır geçişlerini kapatma çağrısının ardından çiftçiler, sabah saatlerinde tarım araçlarıyla Medyka sınır kapısına geldi. Çiftçilerin bir kısmı karayolunu trafiğe kapatırken, diğer kısmı ise Ukrayna ile Polonya'yı birbirine bağlayan demiryolunu bloke etti. Ukrayna'dan Polonya'ya giren trendeki mısırı demiryoluna döken çiftçiler, Polonya mili marşını okuyarak AB karşıtı sloganlar attı. Olay yerinde polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, çiftçilerin protestosunun yerel saatle 20.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Ülke genelindeki protestolarda ise traktör ve tarım araçlarıyla bazı bağlantı yollarını trafiğe kapatan çiftçilerin kent merkezlerinde düzenledikleri gösteriler günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ukrayna'dan tepki

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov yaptığı açıklamada, "Ukrayna tahılının demir yoluna dökülmesi, uluslarımızı bölmeyi amaçlayan başka bir siyasi provokasyondur" dedi. Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko ise Kiev'in Polonyalı protestocuların Ukrayna sınırındaki eylemleri hakkında Avrupa Komisyonu'nu bilgilendirdiğini ve sert bir karşılık beklediklerini söyledi.

Avrupa gelendeki çiftçiler, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının getirdiği kısıtlamaları, artan maliyetleri ve başta Ukrayna olmak üzere ithal edilen ürünlerle ortaya çıkan haksız rekabeti protesto ediyor.