Pompalı Tüfekle Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Pompalı Tüfekle Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de tartışma sonrası arkadaşını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

24.09.2024 10:47
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Eskişehir'de, telefonda tartıştıktan sonra buluştuğu arkadaşını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Zafer Gebrecioğlu (32) ile arkadaşı Burak G. (26) arasında 20 Eylül'deki telefon görüşmesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Burak G, yanına Mustafa Seçkin Ş'yi (31) alarak Gebrecioğlu ile konuşmak için Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Aydınlıkevler Sokağı'na gitti.

Taraflar arasındaki tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burak G, yanında bulunan pompalı tüfekle Gebrecioğlu'na ateş ederek yaraladıktan sonra motosikletle uzaklaştı. Mustafa Seçkin Ş. ise olay yerinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince kentteki bir hastaneye kaldırılan Gebrecioğlu, doktorların 3 gün süren çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Burak G. ve Mustafa Seçkin Ş. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Burak G. tutuklandı, Mustafa Seçkin Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Eylül, Suç, Son Dakika

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