Pop müziğin sevilen isimleri AileFest'te sahne alacak - Son Dakika
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Pop müziğin sevilen isimleri AileFest'te sahne alacak

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- "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest, yarın Eda-Metin Özülkü, Ümit Sayın ve Ferda Anıl Yarkın'ın konserine ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesiyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında düzenlenen AileFest, Türk pop müziğinin tanınan isimlerini müzikseverlerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliğinin destekleriyle Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen festivalde yarın Eda- Metin Özülkü, Ümit Sayın ve Ferda Anıl Yarkın konser verecek.

Sanatçılar, sevilen şarkıları ve performanslarıyla festivale katılanlara müzik dinletisi sunacak.

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden kültür, sanat ve eğlence etkinliklerinin yer aldığı festival, farklı kuşakları bir araya getirerek aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pop müziğin sevilen isimleri AileFest'te sahne alacak - Son Dakika
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