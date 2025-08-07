Portekiz'de Yangın Alarmı Uzatıldı - Son Dakika
Portekiz'de Yangın Alarmı Uzatıldı

07.08.2025 18:30
Portekiz'de orman yangınlarına karşı alarm durumu 13 Ağustos'a kadar uzatıldı, yasaklar devam edecek.

Portekiz'de hükümet, sıcak hava dalgası ve orman yangınlarına karşı 3 Ağustos'ta ilan ettiği ve bugün sona eren alarm durumunu, 13 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulunda alınan kararla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral, "Alarm durumunu 13 Ağustos'a kadar uzatmaya karar verdik." dedi.

Ülkede 3 Ağustos'tan bu yana yürürlükte olan alarm durumunun orman yangınlarına karşı mücadelede etkili olduğunu gördüklerini ve yangın sayılarının azaldığını belirten Amaral, "Alarm durumunun uzatılması, kırsal alanlardaki tarım ve rekreasyon faaliyetlerine ilişkin mevcut yasak ve kısıtlamaların aynı şekilde devam edeceği anlamına geliyor." diye konuştu.

Bakan Amaral, 5 gündür uygulanan önlemlerde herhangi bir gevşeme olmayacağını duyurdu.

Alarm durumu nedeniyle yangınlarla mücadele eden tüm birimlerde izinler askıya alınırken, ormanlık alanlara giriş, bu alanlarda ateş yakılması ve kırsal bölgelerde makine kullanarak çalışma yapılması yasaklandı. Ayrıca havai fişek ve diğer piroteknik cihazların kullanılmasına da izin verilmiyor.

Portekiz'in alarm döneminde, ülkenin kuzeyinde Vila Real'de çıkan ve 4 gün sonra kontrol altına alınan yangının ardından ikinci en büyük yangın yine kuzeyde bu kez Alvao Doğal Parkı'nda çıktı.

İki farklı noktada devam eden yangının, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ancak henüz yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

Bu arada Emniyet Müdürlüğü, temmuz ayı sonlarında kuzeydeki Maia bölgesinde çıkan orman yangınının sorumlusu olduğu şüphesiyle 48 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: AA

18:24
