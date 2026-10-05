Prabowo, ordu 81. yılında kaynak ve uyuşturucu kaçakçılığını egemenliğe tehdit saydı

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, doğal kaynak hırsızlığının ve uyuşturucu kaçakçılığının, ülkesinin egemenliğine yönelik "tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre Prabowo, Endonezya ordusunun 81. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cakarta'nın doğusundaki karargahta askerlere hitap etti.

Doğal kaynak hırsızlığının ve uyuşturucu kaçakçılığının, Endonezya'nın egemenliğine yönelik "tehdit" oluşturduğuna dikkati çeken Prabowo, "Kaynaklarımızın ülke dışına kaçak yollarla çıkarılması, egemenliğimizi tehdit ediyor." dedi.

Bu tehditlerin fiziksel saldırılarla sınırlı kalmadığını kaydeden Prabowo, Endonezya'nın aynı zamanda ekonomiye zarar vermeyi amaçlayan yaygın dezenformasyon saldırılarıyla da karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Ulusal ordunun güçlendirilmesinin, ülkenin zenginliğinin halkın yararına kullanılmasını sağlama çabalarının parçası olduğunun altını çizen Prabowo, "Halkımızı, topraklarımızı ve zenginliğimizi her zaman korumak istiyoruz." ifadesini kullandı.