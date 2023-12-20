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Prag'da Ice Magic Buz Sergisi Ziyaretçilere Açıldı - Son Dakika
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Prag'da Ice Magic Buz Sergisi Ziyaretçilere Açıldı

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Ice Magic (Buzun Büyüsü) buz sergisi, masal ve çizgi film karakterlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Prag\'da Ice Magic Buz Sergisi Ziyaretçilere Açıldı
20.12.2023 - 15:14,
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PRAG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Ice Magic (Buzun Büyüsü) buz sergisi 11 Aralık 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında ziyarete açık. Sergide çeşitli masal ve çizgi film karakterleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: Xinhua
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Aralık, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Prag'da Ice Magic Buz Sergisi Ziyaretçilere Açıldı - Son Dakika
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