Prag\'da Ice Magic Buz Sergisi Ziyaretçilere Açıldı

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PRAG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Ice Magic (Buzun Büyüsü) buz sergisi 11 Aralık 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında ziyarete açık. Sergide çeşitli masal ve çizgi film karakterleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
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