Prag İnovasyon Haftası 1-3 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlendi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xinhua'nın aktardığına göre Prag İnovasyon Haftası, 1-3 Ekim tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlendi. Etkinlik, başkent Prag'da belirtilen tarihlerde gerçekleştirilen programlarla sona erdi.
PRAG, 4 Ekim (Xinhua) -- Prag İnovasyon Haftası, 1-3 Ekim tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlendi.
Kaynak: Xinhua
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