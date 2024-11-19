Prematüre Haftası Erzurum'da Kutlandı - Son Dakika
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Prematüre Haftası Erzurum'da Kutlandı

Prematüre Haftası Erzurum\'da Kutlandı

Erzurum'da prematüre bebekler ve aileleri, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi, etkinlik düzenlendi.

19.11.2024 16:48
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Erzurum'da Prematüre Haftası'nda, prematüre bebekler ve aileleri şehir hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, prematüre bebekler ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de prematüre olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Hayatın en zor başlangıçlarını yaşayan minik kahramanlar ve bu süreçte onlara eşlik eden fedakar aileleri için bir arada bulunduklarını ifade eden Tör, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada yaklaşık 15 milyondan fazla bebek prematüre doğmakta ve bu bebekler haytalarının ilk anlarından itibaren büyük bir mücadeleye adım atmaktadır. Ancak bu mücadele yalnız olmadıklarını bilmek önemli, onların arkasında görevini ibadet şuuruyla yapan sağlık çalışanı ve sabırlı anneleri vardır." dedi.

Tör, prematüre bakım sürecinde ailelerin büyük rol oynadığına işaret etti.

Hastanenin prematüre bakımında en ileri teknolojileri ve uzman ekiple fark oluşturduğunu belirten Tör, "Burada teknolojiden öte sağlık çalışanlarının gösterdiği sevgi, şefkat ve gayretin asıl belirleyici olduğunu unutmamalıyız. Sağlık Bakanlığımızın da belirttiği gibi, biz onlara (yenidoğan çetesine) yenidoğan çetesi demiyoruz, biz onlara insanlıktan nasibini almayanların çetesi diyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kahveci de Türkiye'de her yıl 100 bebekten 13'ünün prematüre doğduğunu kaydetti.

Kahveci, "Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde, 1 yılda izlediğimiz toplam 2 bin 500 bebeğin yaklaşık yüzde 40'ı prematüre doğmakta, bunların yüzde 5 ila 7'si 28 haftanın ve 1000 gramın altında bebekler olarak dünyaya gelmektedir. Akademik personeli, deneyimli hemşire ve sağlık çalışanları, pediatri uzmanları ve radyoloji birimiyle önemli hizmet sunduğumuz Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemizde 500, 600 gram ve 22, 23 haftalık bebekleri de taburcu eder konuma geldik." diye konuştu.

Prematüre bebek annesi Nefes Özdemir ise yenidoğan yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlatarak, bebeklerine özverili bakıp tedavisini yapan doktor, hemşire ve personele teşekkür etti.

Hastanenin Çocuk Yoğun Bakım biriminde hemşirelik yapan ve tüp bebek tedavisiyle evlat sahibi olan Feyza Yıldız da "Oğlum 7.5 aylıkken dünyaya geldi. Tüm hastane yanımızda oldu. 52 gün boyunca bebeğim emin ellerdeydi. Oğlum 1 aylık olduğunda Esra hemşire bir pasta ve mumla beni oğlumla karşıladı. O anlar çok kıymetliydi." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinlik pasta kesimiyle sonra erdi.

Kaynak: AA

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