Prof. Dr. Erdem'e Fahri Profesör Unvanı - Son Dakika
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Prof. Dr. Erdem'e Fahri Profesör Unvanı

Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, Özbekistan'dan fahri profesör unvanı aldı; işbirliği vurgusu yaptı.

31.10.2024 11:16
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Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem'e, Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından "fahri profesör" unvanı verildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği İdari Sorumlusu ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Erdem, Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet Acil Tıp Araştırma Merkezi tarafından Hive kentinde düzenlenen Cumhuriyet Bilimsel Konferansı'na katıldı.

Konferans öncesinde Akademik Konsey Başkanı ve eski Özbekistan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Abdulhakim Khadjiev tarafından Erdem'e "fahri profesör" unvanı takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem, Prof. Dr. Khadjiev'in elinden bu unvanı almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu, bu unvanı TARD adına kabul ettiğini belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Türk devletleri ve Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendiren çalışmalarına değinen Erdem, TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

Erdem, bu yıl TİKA'nın desteğiyle TARD tarafından Kırgızistan, Özbekistan, Bosna Hersek ve Kazakistan'da düzenlenen kurslarda, 350 meslektaşıyla bilgi paylaşımında bulunduklarını bildirdi.

İki ülke arasında bilimsel ve mesleki işbirliklerini daha da artırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Erdem, mesleki yaşamında bu başarıya ulaşmasına katkı sağlayan tüm destekçilerine teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir de Erdem'i tebrik ederek, ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi.

Kaynak: AA

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