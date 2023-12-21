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Prof. Dr. İlber Ortaylı Viyana'da konuştu - Son Dakika
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Prof. Dr. İlber Ortaylı Viyana'da konuştu

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Viyana'da düzenlenen '100. Yılında Cumhuriyet' başlıklı konferansta Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihte kurulmuş Türk devletlerinden biri olduğunu ve Cumhuriyet ile devamlılığın sürdürüldüğünü anlattı. Ayrıca, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sanayi ve tarımsal kalkınma politikalarını da anlattı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı Viyana\'da konuştu
21.12.2023 - 23:53,
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Viyana'da düzenlenen "100. Yılında Cumhuriyet" başlıklı konferansta konuştu.

Viyana Üniversitesi'nin en büyük amfilerinden birinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen konferansta Ortaylı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihte kurulmuş Türk devletlerinden biri olduğunu ve Cumhuriyet ile devamlılığın sürdürüldüğünü anlattı.

Tıbbiye, askeriye ve arkeoloji gibi birçok yapının cumhuriyet döneminde de devam ettirildiğini dile getiren Ortaylı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi yeni kurumların da bunlara eklendiğini aktardı.

Ortaylı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sanayi ve tarımsal kalkınma politikalarını da anlattı.

Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na katılmamasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Ortaylı, Türkiye'nin köklü bir diplomasi geleneğine sahip olduğunu söyledi.

İlber Ortaylı, demokratik geçiş süreçlerine dair örnekler vererek, tek partili dönemden çok partili sisteme geçişin önemini dile getirdi.

Türkiye'nin 100 yıllık Cumhuriyet serüveninde elde ettiği başarılara değinen Ortaylı, "Türk bilim insani Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü'nü Cumhuriyet'in uzun vadeli bir yatırımının getirisi" olarak değerlendirdi.

Prof. Dr. Ortaylı, yoğun katılımın olduğu programın sonunda davetlilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA
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