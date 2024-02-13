Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir - Son Dakika
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da sürekli korku salınmasının kimseye faydası olmadığını belirterek, deprem korkusu yaşamak istemeyenlere Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Zonguldak gibi şehirleri önerdi. Ercan, bu şehirlerde bol yeşillik, oksijen, deniz, balık, içten dostluk ve güvenli bir yaşamın olduğunu söyledi.

13.02.2024 08:32  Güncelleme: 08:36
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dün akşam saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Hiç bir bilimsel dayanağı olmasa da, İstanbul'da her an deprem olacak denilir, sürekli korku salınırsa; kimisi kenti terk eder, parası olan yeni yapı satın alır, çaresizlerin ruhsal durumu bozulur. Bunu kim ister?" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

ERCAN DEPREM KORKUSU YAŞAYANLARA SESLENDİ

Olası İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmeleriyle dikkat çeken isimlerden biri olan Ahmet Ercan bugün yaptığı açıklamada ise deprem korkusu yaşayanlara taşınabilecekleri 9 ili sıraladı.

"DENİZ, BALIK, GÜVENLİ YAŞAM"

Prof. Dr. Ercan, "Deprem korkusu yaşamak istemeyenler; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabilir. Bol yeşillik ile oksijen, deniz, balık, içten dostluk, güvenli yaşam. Daha ne istenir ki?" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

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Ahmet Ercan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir - Son Dakika
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