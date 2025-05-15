Putin, Barış Görüşmelerine Katılmayacak

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün İstanbul'da başlayacak Rusya- Ukrayna barış görüşmelerine katılmayacağını açıkladı. CNN televizyonuna konuşan Peskov, Putin'in İstanbul'a gelip gelmeyeceği sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bugün İstanbul'da başlayacak Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine katılma ihtimali olmadığını açıkladı.

Putin'in görüşmelere katılmaması, müzakerelerin daha çok teknik düzeyde yürütülebileceğini gösteriyor. Görüşmelerin, 2022 yılında da barış görüşmelerine ev sahipliği yapan Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde yapılması bekleniyor. Müzakerelerin bugün öğleden sonra başlaması öngörülüyor.