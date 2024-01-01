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Putin: Belgorod saldırısı terör eylemi - Son Dakika
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Putin: Belgorod saldırısı terör eylemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belgorod kentine düzenlenen saldırının terör eylemi olduğunu belirterek, bu tür suçların cezasız kalmayacağını söyledi. Putin ayrıca Ukrayna'daki askeri operasyonda yer alan askerlerle görüştü ve yaralı askerleri ziyaret etti. Batı'nın Ukrayna üzerinden Rusya ile mücadele ettiğini vurgulayan Putin, savaşı sonlandırmak istediklerini ancak pozisyonlarını teslim etmeyeceklerini ifade etti.

Putin: Belgorod saldırısı terör eylemi
01.01.2024 - 19:49,
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Aralık 2023'te ülkesinin Belgorod kentine düzenlenen saldırının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Bu, kesinlikle sivil halka karşı işlenen bir suçtur ve bu tür suçlar cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"da yer alan askerlerle Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında görüştü.

Putin, ayrıca, savaşta yaralanan askerlerin tedavi gördüğü Vishnevskiy Merkez Askeri Klinik Hastanesini ziyaret etti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov eşliğinde hastaneyi gezen Putin'e, kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Putin, hastanede bir araya geldiği askerlerin yeni yılını kutladı.

"Batı, Ukrayna'nın eliyle Rusya'yı yok etmeye çalışıyor"

Putin, burada yaptığı konuşmada, Batı'nın Ukrayna'ya askeri destek sağladığını belirterek, "Onlar, (Batılılar) Ukraynalıların eliyle kendi sorunlarını çözüyor. Bu, asırlar boyunca hep böyle oldu ve şimdi de oluyor. Ukrayna'nın kendisi bizim için düşman değil. Rusya'yı yok etmek ve stratejik yenilgiye uğratmak isteyenler Batı'da bulunuyor." ifadesini kullandı.

Batı'nın bu meseleyi yarattığını ve Ukrayna üzerinden Rusya ile mücadele ettiğini vurgulayan Putin, "Asırlar boyunca Rusya'yı yok etme hedefini gütmelerine rağmen biz onları daha hızlı yok edeceğiz. Sorunun özü, Ukrayna değil Ukrayna'nın eliyle Rusya'yı yok etmeye çalışanlardır. Ama onlar bunu kesinlikle başaramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, çatışmayı en kısa sürede Rusya'nın şartları doğrultusunda sonlandırmak istediklerini belirterek, "Sonsuza dek savaşma niyetinde değiliz ancak pozisyonlarımızı da teslim etmeyi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

"Belgorod'a yapılan saldırı, terör eylemi"

Belgorod kentine 30 Aralık 2023'te saldırı düzenlediğini anımsatan Putin, "Belgorod'da olanlar, elbette terör eylemi. Bu, sivil halka yönelik bir saldırı. Elbette, bu terördür." dedi.

Buna karşılık olarak yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılar düzenlediklerini belirten Putin, "Bu tür saldırıları artıracağız. (Belgorod'a saldırı) Bu, kesinlikle sivil halka karşı işlenen bir suçtur ve bu tür suçlar cezasız kalmayacak." dedi.

Kaynak: AA
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