Putin: Önemli olan İran ve İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak - Son Dakika
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Putin: Önemli olan İran ve İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak

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Putin: Önemli olan İran ve İsrail\'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak
19.06.2025 00:52
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Putin: Önemli olan İran ve İsrail\'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran-İsrail savaşına ilişkin konuştu. Putin, "Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın barışçıl nükleer enerji ve İsrail'in güvenlikle ilgili endişelerinin ortadan kaldırılabileceğini belirterek, "Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak." dedi.

PUTİN: İRAN'DAKİ DURUM İSTİSNA DEĞİL

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtladı. İran'daki siyasi zorluklara rağmen halkın konsolide olduğuna işaret eden Putin, "Bu genellikle her yerde yaşanan bir durumdur ve İran'daki durum da bir istisna değil." ifadesini kullandı.

"İRAN VE İSRAİL'İN ÇIKARLARINI GÜVENCE ALTINA ALMANIN YOLLARI BULUNABİLİR"

Putin, İran'daki "yer altı fabrikalarının" da yerlerinde durduğunu belirterek, "Bu bağlamda, hepimizin çatışmaları durdurmak, bir anlaşmaya varmak için yollar aramamız gerekiyor. Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak." dedi.

"İSRAİL'İN GÜVENLİKLE ENDİŞELERİ ORTADAN KALDIRILABİLİR"

Rusya'nın, İran ile karşılıklı yüksek bir güven düzeyine sahip olduğunu vurgulayan Putin, "İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var." diye konuştu. Putin, söz konusu detayları İsrail ve ABD ile ele aldıklarını da dile getirerek, "İranlı dostlarımıza belirli sinyalleri verdik. Genel olarak, hem İran'ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını sağlamak hem de İsrail'in güvenlik konularındaki endişelerini gidermek mümkündür." ifadesini kullandı.

Söz konusu önerilerin çerçevesini taraflara aktardıklarını vurgulayan Putin, "Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz." dedi. Putin, son kararın İsrail ve İran'daki siyasi liderliğe ait olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin: Önemli olan İran ve İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eren Türkmen:
    Siyasal islamcıların sahte kahramanı putinde yqn çizdi bu adamı islamla şereflensin falan diyolardı bu adam yüzünden suriyede milyonlarca masum öldü hadi bakalım 8 3 Yanıtla
  • KEMAL OĞUZ:
    Haydaaaa, noldu ağa? Çark ettin! Trampet bu kez Ukrayna'yı bağışladı sana anlaşılan 7 2 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Putin İran ve İsrail'in aslında iki dost ülke olduğunu biliyor. ABD karlı çıkmasın diye kardeşlerin arasını bulmaya çalışıyor. Persler şia propagandalarıyla takkiyecilikle her zaman üst perdeden konuşur ama generallerini koruyamadı. Yahudiyle savaşacak iman gücü yok. Çok yazık. Ne hale düştüler. İki şeytanın savaşında Müslümanlar uyanık olmalı. 2 1 Yanıtla
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