Putin\'den Ukrayna\'ya Üst Düzey Tehdit

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(ANKARA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Batılı silahlarla Rus topraklarına düzenlediği uzun menzilli saldırılara karşılık olarak Rusya'nın Kiev'deki "karar alma merkezlerini vurabileceklerini" bildirdi.

Rusya'nın geçen hafta ilk kez bir Ukrayna şehrine ateşlediği orta menzilli "Oreşnik" füzesinin önlenemediğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Daha önce de söylediğimiz gibi Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli Batı yapımı füzelerle devam eden saldırılarına, 21 Kasım'da yapıldığı gibi muhtemelen Oreşnik füzesini savaş koşullarında test etmeye devam ederek yanıt vereceğiz" dedi.

Putin, şu anda Rusya Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Ukrayna topraklarında vurulacak hedefleri seçtiğini; bu hedeflerin Ukrayna askeri tesisleri, savunma ve sanayi kuruluşları ya da Kiev'deki karar alma merkezleri olabileceğini ifade etti. Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'ya karşı saldırılarında ilk kez kullandığı Oreşnik füzesi, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip.

Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği hava saldırılarında enerji altyapılarını hedef aldı

Ukrayna Silahlı Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun başta Kiev olmak üzere ülkenin birçok bölgesine füzeleri fırlattığını açıkladı. Ukrayna ordusu Rusya'nın bugünkü hava saldırısında 91 füze ve 97 insansız hava aracı kullandığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik ikinci büyük saldırısı sonucunda, ülkenin batısı, güneyi ve merkezinde 1 milyondan fazla kişinin elektriğini kesintisi yaşadığı aktarıldı.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rusya'nın ülkenin elektrik şebekesine "büyük bir darbe" vurduğunu ve ülke genelinde enerji altyapısına saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo, enerji sistemini Rusya'nın saldırısından korumak amacıyla birçok bölgede acil kesinti ilan etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın şehirlere ve altyapıya toplu saldırılar düzenlemek için Kuzey Kore'den gelen silahlar da dahil olmak üzere kasıtlı olarak silah stokladığını ifade etti. Yermak, "Ukrayna'nın altyapısına saldırmak için soğukta, kış aylarında sivillere karşı savaşmak için füze stokladılar" dedi.