Putin: Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısı ve toplu insan katliamıyla karşılaştık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye, dünyada en çok ziyaretçi alan 3. ülke olmak istiyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde rekorlar kıran bir ülke olduğunu belirterek, hedeflerinin dünyada en çok ziyaretçi alan 3. ülke olmak olduğunu söyledi. Ersoy, Mardin ve Midyat'ın turizm potansiyeli ve kültürel zenginlikleriyle örnek bir şehir olduğunu vurguladı.