Rus lider Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip bombardıman uçağıyla uçtu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçuş gerçekleştirdi.

Rus basınındaki görüntülerde Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan Putin'in, "Tu-160M" ile uçması yer alıyor.

UÇUŞ 40 DAKİKA SÜRDÜ

NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160"ın geliştirilmiş versiyonuyla uçan Putin, dün de aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceğini, uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmayacağını söylemişti.

NÜKLEER SİLAH TAŞIYABİLİYOR

Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabiliyor.

TUPOLEV TU-160 UÇAĞI

Tupolev Tu-160, NATO kod adıyla Blackjack, süpersonik ve değişken geometrik yapıya sahip, Sovyetler Birliği tarafından imal edilen en son stratejik ağır bombardıman uçağıdır. Tasarım olarak Amerikan yapımı B-1 Lancer'e benzemekle birlikte ondan daha büyük, daha fazla taşıma kapasiteli ve hızlıdır

Sovyetler Birliği 184 no'lu Muhafız Bombardıman Alayına 1987'de servise alınmış ve şu an itibarıyla Rus Hava Kuvvetlerinde en az 16 adedi de hizmet vermektedir. Rusya 2016 yılında Tu-160 imalatına yeniden başlamayı düşünmektedir. 30 tane daha uçak üretmeyi planlamaktadır.





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