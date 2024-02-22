Rus lider Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip bombardıman uçağıyla uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rus lider Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip bombardıman uçağıyla uçtu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun ''Blackjack'' adıyla tanımladığı ve nükleer silah taşıma kapasitesine sahip Rus stratejik bombardıman uçağı ''Tu-160M'' ile uçuş yaptı.

22.02.2024 16:28  Güncelleme: 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçuş gerçekleştirdi.

Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi

Rus basınındaki görüntülerde Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan Putin'in, "Tu-160M" ile uçması yer alıyor.

Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi

UÇUŞ 40 DAKİKA SÜRDÜ

NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160"ın geliştirilmiş versiyonuyla uçan Putin, dün de aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceğini, uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmayacağını söylemişti.

Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi

NÜKLEER SİLAH TAŞIYABİLİYOR

Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabiliyor.

Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi

TUPOLEV TU-160 UÇAĞI

Tupolev Tu-160, NATO kod adıyla Blackjack, süpersonik ve değişken geometrik yapıya sahip, Sovyetler Birliği tarafından imal edilen en son stratejik ağır bombardıman uçağıdır. Tasarım olarak Amerikan yapımı B-1 Lancer'e benzemekle birlikte ondan daha büyük, daha fazla taşıma kapasiteli ve hızlıdır

Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi

Sovyetler Birliği 184 no'lu Muhafız Bombardıman Alayına 1987'de servise alınmış ve şu an itibarıyla Rus Hava Kuvvetlerinde en az 16 adedi de hizmet vermektedir. Rusya 2016 yılında Tu-160 imalatına yeniden başlamayı düşünmektedir. 30 tane daha uçak üretmeyi planlamaktadır.

Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi


Teknik özellikleri:

  • Mürettebat:4
  • Uzunluk: 54,1 metre
  • Yükseklik:13,10 metre
  • Kanat açıklığı: 35,60 metre
  • Ağırlığı: 275.000 kg
  • Servis tavanı: 14.700 metre
  • Hız: 2.05 mach
  • Motor 4× Samara/Trud NK-321 turbofan
  • Motorun itiş gücü: 137 kN
  • Menzil:15,000 km
Rus lider Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip bombardıman uçağıyla uçtu
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus lider Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip bombardıman uçağıyla uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA: 1987 de bu uçağı yapmışlarsa 37yıl sonra daha neler yapmışlar bi hayal edin ki biz havada takımları kapanmayan kaanı met edelim bilemedim 9 14 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:54:09. #1.12#
SON DAKİKA: Rus lider Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip bombardıman uçağıyla uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement