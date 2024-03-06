- Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi
Putin: "Nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyoruz"
SOÇİ - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerji alanında dünyanın lider ülkelerinden biri olduklarını belirterek, "Nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyoruz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. Görüşmeye, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Alexey Likhachev de katıldı. Putin, nükleer tesislerin güvenliğine verdiği önemden bahsederek, "UAEA ile aktif işbirliğimizi sürdürüyoruz. Biz dünya genelinde bu alanda tartışmasız liderlerden birileri olmaya devam ediyoruz. Sadece nükleer enerjiyi işletmekle kalmıyor, aynı zamanda onu aktif olarak geliştiriyor ve çevre dostu bir enerji türü olarak görüyoruz. Nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyoruz. Çağdaş prensiplere dayalı yeni enerji santralleri inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.
UAEA ile işbirliğine değinen Putin, "Bildiğiniz gibi uluslararası alanda bu konuda oldukça fazla çalışma yapıyoruz ve sizlerin yardım ve desteğiyle dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Bugünkü toplantının gündeminde çok hassas ve önemli konuların bulunduğunu biliyorum. Biz de elbette bunları tartışmaya ve nükleer enerjiyle bir şekilde ilişkimizin olduğu her noktada güvenliğin sağlanması için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.
Görüşmede konuşan Grossi, ise Putin ile yaklaşık 2 yıl önce St. Petersburg kentinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bu görüşme ile güncellenen konuları ele alacaklarını ifade etti.
Grossi daha önce yaptığı açıklamada, Putin ile Ukrayna'dan ilhak edilen Zaporijya'daki nükleer santral ve çevresindeki askeri hareketlilik ile ilgili bir görüşme planladıklarını aktarmıştı.
Son Dakika › Güncel › Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi - Son Dakika
ABD'nin New York kentinde metro hatlarında artan suç olaylarına karşı önlem almak amacıyla New York Valisi Kathy Hochul, metro sisteminin en yoğun istasyonlarında yolcuların çantalarının kontrol edilmesine yardımcı olmak üzere 750 Ulusal Muhafızın görevlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, New York Eyalet Polisi ve Metropolitan Ulaşım Otoritesi Polisi'nden 250 memur da bu görevde yer alacak.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü yaralandı. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 4. haftasında Pınar Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 76-73 mağlup oldu. Peristeri, grupta ilk galibiyetini alırken, Karşıyaka ise 3. yenilgisini yaşadı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde çalışırken diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Gaziantep FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir.'' ifadelerine yer verildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Müftülüğünce düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, medeniyetimizin söz medeniyeti olduğunu ve güzel söz söylemenin önemine vurgu yaptı. Erbaş, şairlerin insanlara ışık tuttuğunu ve güzel ahlakı konu edindiklerini belirtti. Ayrıca, şiirin insanlara aksiyoner bir kişilik kazandıran muazzam bir sanat olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?