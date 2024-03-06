Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile görüşerek, nükleer enerji alanında lider olduklarını ve tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yaptıklarını belirtti. Putin, UAEA ile aktif işbirliğini sürdürdüklerini ve dünya genelinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Grossi ise Putin ile daha önce gerçekleştirdikleri görüşme ile güncellenen konuları ele alacaklarını söyledi.

06.03.2024 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi

Putin: "Nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyoruz"

SOÇİ - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerji alanında dünyanın lider ülkelerinden biri olduklarını belirterek, "Nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. Görüşmeye, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Alexey Likhachev de katıldı. Putin, nükleer tesislerin güvenliğine verdiği önemden bahsederek, "UAEA ile aktif işbirliğimizi sürdürüyoruz. Biz dünya genelinde bu alanda tartışmasız liderlerden birileri olmaya devam ediyoruz. Sadece nükleer enerjiyi işletmekle kalmıyor, aynı zamanda onu aktif olarak geliştiriyor ve çevre dostu bir enerji türü olarak görüyoruz. Nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyoruz. Çağdaş prensiplere dayalı yeni enerji santralleri inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

UAEA ile işbirliğine değinen Putin, "Bildiğiniz gibi uluslararası alanda bu konuda oldukça fazla çalışma yapıyoruz ve sizlerin yardım ve desteğiyle dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Bugünkü toplantının gündeminde çok hassas ve önemli konuların bulunduğunu biliyorum. Biz de elbette bunları tartışmaya ve nükleer enerjiyle bir şekilde ilişkimizin olduğu her noktada güvenliğin sağlanması için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Görüşmede konuşan Grossi, ise Putin ile yaklaşık 2 yıl önce St. Petersburg kentinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bu görüşme ile güncellenen konuları ele alacaklarını ifade etti.

Grossi daha önce yaptığı açıklamada, Putin ile Ukrayna'dan ilhak edilen Zaporijya'daki nükleer santral ve çevresindeki askeri hareketlilik ile ilgili bir görüşme planladıklarını aktarmıştı.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • New York Metro İstasyonlarında Çantaların Kontrolü İçin Ulusal Muhafızlar Görevlendirilecek
    22:57 New York Metro İstasyonlarında Çantaların Kontrolü İçin Ulusal Muhafızlar Görevlendirilecek

    ABD'nin New York kentinde metro hatlarında artan suç olaylarına karşı önlem almak amacıyla New York Valisi Kathy Hochul, metro sisteminin en yoğun istasyonlarında yolcuların çantalarının kontrol edilmesine yardımcı olmak üzere 750 Ulusal Muhafızın görevlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, New York Eyalet Polisi ve Metropolitan Ulaşım Otoritesi Polisi'nden 250 memur da bu görevde yer alacak.

  • Sungurlu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı
    22:56 Sungurlu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü yaralandı. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Pınar Karşıyaka, deplasmanda Peristeri'ye mağlup oldu
    22:39 Pınar Karşıyaka, deplasmanda Peristeri'ye mağlup oldu

    Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 4. haftasında Pınar Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 76-73 mağlup oldu. Peristeri, grupta ilk galibiyetini alırken, Karşıyaka ise 3. yenilgisini yaşadı.

  • Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
    22:37 Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

    Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde çalışırken diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Gaziantep FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  • Dışişleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir
    22:37 Dışişleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir.'' ifadelerine yer verildi.

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şiirin Gücünü Vurguladı
    22:35 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şiirin Gücünü Vurguladı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Müftülüğünce düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, medeniyetimizin söz medeniyeti olduğunu ve güzel söz söylemenin önemine vurgu yaptı. Erbaş, şairlerin insanlara ışık tuttuğunu ve güzel ahlakı konu edindiklerini belirtti. Ayrıca, şiirin insanlara aksiyoner bir kişilik kazandıran muazzam bir sanat olduğunu ifade etti.


22:37 Dışişleri İsrail’in Batı Şeria’daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir Dışişleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir
22:15 CHP’de “DEM’e kapılar kapalı“ krizi: Burcu Köksal’dan Özgür Özel’e ’dilim sürçmedi’ resti CHP'de "DEM'e kapılar kapalı" krizi: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti
22:02 Öğretmen, Erdoğan’ın Elazığ mitinginde sesini duyurmaya çalıştı: Mülakatsız atama bekliyoruz Öğretmen, Erdoğan'ın Elazığ mitinginde sesini duyurmaya çalıştı: Mülakatsız atama bekliyoruz
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz
18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
22:14 İsmail Kartal’dan “Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu“ sorusuna net yanıt İsmail Kartal'dan "Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu?" sorusuna net yanıt
21:53 Gürkan Uygun, Şehrazad dizisinde Kürşat karakterine hayat verecek Gürkan Uygun, Şehrazad dizisinde Kürşat karakterine hayat verecek
21:25 Fenerbahçe’nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı
20:52 CHP’nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
20:43 CHP lideri Özel’den DEM Parti’ye kapıları kapatan başkan adayının sözlerine düzeltme CHP lideri Özel'den DEM Parti'ye kapıları kapatan başkan adayının sözlerine düzeltme
20:29 Limak Holding önünde İsrail protestosu Slogan atan gruba polis müdahale etti Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
20:25 Kerem Aktürkoğlu’nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 22:54:29. #1.13#
SON DAKİKA: Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement