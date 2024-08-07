Putin, Ukrayna sınırındaki durum hakkında toplantı yaptı - Son Dakika
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Putin, Ukrayna sınırındaki durum hakkında toplantı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yaptı. Putin, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırıları ile ilgili güvenlik yetkililerini topladı.

07.08.2024 18:02
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, güvenlik yetkilileri ile Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yaptığı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırıları ile ilgili güvenlik yetkililerini topladı. Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov katıldı.

Toplantıya internet üzerinden katılan Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Putin'e Kursk bölgesindeki durum hakkında bilgi verdi. Dün sabah saatlerinde 1000 kadar Ukraynalı askerin Kursk bölgesine saldırı başlattığına dikkati çeken Gerasimov, Rus güçlerinin saldırılara karşı operasyonunun sürdüğünü dile getirdi.

Gerasimov, Ukraynalı askerlerin ilerleyişinin durdurulduğunu belirterek, "Düşman 315 kişi kaybetti. Bunların 100'ü öldürüldü, 215'i yaralandı. 7 tank dahil 54 zırhlı araç yok edildi. Operasyon, düşmanın püskürtülmesi ve devlet sınırına ulaşılması ile sona erecek." ifadesini kullandı.

Olay

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışma yaşanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldıran Ukrayna ordusuna ait birlikleri kayba uğrattıklarını ve karşı operasyonun devam ettiğini duyurmuştu. Ülkenin Sağlık Bakanlığı da Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 6'sı çocuk 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov ise Rusya-Ukrayna sınırında saldırılara uğrayan yerleşim birimlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ve bölgeden bir günde yüzlerce sivilin tahliye edildiğini belirtmişti.

Putin de Rus hükümetinden sivillere gerekli desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atma talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin, Ukrayna sınırındaki durum hakkında toplantı yaptı - Son Dakika

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