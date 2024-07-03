Putin ve Şi, Astana'da ikili ilişkileri ele aldı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Şi, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Çin ile Rusya'nın ŞİÖ'nün 2001'de kurulmasında önemli rol oynadığını belirten Putin, " Belarus'un katılımıyla ŞİÖ'nün adil çok kutuplu bir dünya düzenindeki rolünü güçlendirdiğini" söyledi. Çin'in 2024-2025'te ŞİÖ'ye başkanlık etmesini destekleyeceklerini dile getiren Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşime dayalı Rusya-Çin ilişkileri tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. İlişkilerimiz eşitlik, karşılıklı çıkar ve birbirimizin egemenliğine saygı ilkelerine dayalı. İşbirliğimiz kimseye karşı değil. Herhangi bir blok veya birlik kurmuyoruz, Yalnızca halklarımızın çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz. Ticaret alanındaki ilişkiler de gelişiyor. Bu yılın ilk yarısında olumlu gelişmelerin yaşandığını görüyoruz."

Putin, Rusya ile Çin arasında dünyadaki meseleler ile ilgili etkileşimin uluslararası arenada istikrarı sağlayan faktörlerden biri olduğunu, bunu güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Rusya ile çok yönlü iş birliğimiz istikrarlı şekilde ilerliyor"

Kremlin açıklamasına göre, Çin Devlet Başkanı Şi de Rusya ile yaptıkları anlaşmaların uygulanmaya devam ettiğini ve çok yönlü işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası durumun basit olmadığı koşullarda dostluğumuza bağlı kalmaya, halklarımızın refahı için çaba sarf etmeye, Çin-Rusya ilişkilerinin değerini artırmaya, meşru hak ve çıkarlarımız ile uluslararası ilişkilerin temel normlarını korumaya yönelik gayret etmemiz gerekiyor."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin-Şi görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmede, ikili ilişkiler detaylı şekilde ele alındı. İki lider bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ukrayna konusunda Rusya'sız herhangi bir formatın boş olduğu vurgulandı." ifadelerini kullandı.