PYD/YPG'nin Suriye'deki yerel seçimi ertelemesi

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SURİYE'nin kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütünün uzantısı PYD/ YPG'nin 2011'den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararına karşı şekilde 11 Haziran'da yapmayı planladığı sözde yerel seçim, ağustos ayına ertelendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; PKK terör örgütü, uluslararası alanda tanınma planı kapsamında 2011 yılından beri iç savaş yaşanan Suriye'de sandık kurmaya kalktı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne tezat olacak şekilde yerel seçim çağrısında bulundu. PYD/YPG, Fırat'ın doğusunda Cezire, Deyrizor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan ve meşru olmayan yerel seçim için çalışmalarına başladı. Seçimin önce 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılacağı açıklandı. Ancak seçim daha sonra 11 Haziran'a ertelendi.

TÜRK HÜKÜMETİNİN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ

Türk hükümeti, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan fiili duruma müdahale için girişimlerde bulundu. PYD/YPG, Türkiye'nin girişimleri sonucu oluşan uluslararası baskı ve Türkiye'nin kararlı tavrını gören bölgedeki aşiret, kabile ve toplulukların sözde seçim kararını protesto etmesi üzerine seçimi bir kez daha ertelemek zorunda kaldı. İlk boykot açıklaması Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nden geldi. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi de seçimlere katılmayacağını açıkladı. Diğer siyasi yapılar da boykot kararına destek verdi. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 11 Haziran'daki sözde yerel seçimler için adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığını söyledi. ABD'nin de desteğini göremeyen PYD/YPG'de iç çatırdamalar yaşandı. Hiçbir destek göremeyen PYD/YPG, sonunda yasa dışı seçimin ertelenmesini kararlaştırdı. Yapılan açıklama ile seçim Ağustos 2024'e ertelendi.

PKK terör örgütü, seçimle Suriye'de öncelikle özerk bir statü oluşturmayı, sonrasında ise bağımsız devlet kurma planını devreye sokmayı amaçlıyor.