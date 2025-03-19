Ramallah'da Gazze'ye Destek Protestosu - Son Dakika
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Ramallah'da Gazze'ye Destek Protestosu

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için Ramallah'ta gösteri düzenlendi.

19.03.2025 07:16
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 400'den fazla kişinin ölümüne yol açtığı saldırılar protesto edildi.

Aktivistlerin sosyal medyadaki çağrısı üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olmak ve İsrail'in saldırılara yeniden başlamasına tepki göstermek için düzenlenen protesto yürüyüşüne onlarca Filistinli katıldı.

Ramallah sokaklarında yürüyen göstericiler, Filistin'in birlik ve beraberliği ile İsrail'in Gazze'deki soykırımın sona ermesini talep eden sloganlar attı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, ramallah, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

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