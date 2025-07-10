Rauf Bey Gemisi Yalova'ya Gitti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından İskenderun Körfezi'ne konuşlanan ve bugüne kadar çok sayıda öğrenciye eğitim hizmeti sunulan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, görevini tamamlamasının ardından Yalova'ya gitmek üzere yola çıktı.

Karadeniz Holding tarafından denize kıyısı olan afet bölgelerinde kullanılması amacıyla 5 yıl önce tasarlanan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, depremlerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda 10 Nisan 2023'te Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderildi.

Gemi, depremler nedeniyle çok sayıda binanın yıkıldığı ve hasar aldığı Hatay'da eğitim hizmetinin sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacıyla öğrenciler için düzenlendi.

İçerisinde 23 dersliğin yanı sıra yatakhane, laboratuvar, kütüphane, kafeterya, sinema salonu ve tedavi merkezinin yer aldığı gemi, ilk etapta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere tahsis edildi.

Depremzede öğrenciler, eğitimden barınmaya ve sağlık hizmetine kadar kendilerine sunulan imkanlarla gemideki görevli öğretmenler eşliğinde sınavlara hazırlandı.

YKS ve LGS sınavının ardından Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında kapılarını depremlerde hasar alan merkez Antakya ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi öğrencileri için açtı.

Bugüne kadar çok sayıda öğrencinin ağırlandığı gemi, kentte hasarlı okulların onarımı ve yıkılanların yerine yenisinin yapılmasıyla görevini tamamladı.

İskenderun'dan demir alan gemi, Yalova'daki Karmarine Tersanesi'nde olası afetlerde yeniden görevlendirilmek üzere hazır bekletilecek.

"İhtiyaç nerede olursa biz oraya mutlaka en kısa sürede ulaşacağız"

Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve Rauf Bey gemilerinin proje koordinatörü Umut Çevik, AA muhabirine, depremlerin ardından afetzedelere destek olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Afetin ardından Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi'nde 3 Mart 2023'ten geçen yıl kasıma kadar 12 binden fazla afetzedeye barınma imkanı sunduklarını hatırlatan Çevik, Rauf Bey'de de öğrencileri ağırladıklarını belirtti.

Süheyla Sultan'ın ardından Rauf Bey'in de depremden etkilenen Hatay'daki görevini tamamladığını anlatan Çevik, şöyle devam etti:

"Gemimizi, Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi gibi Yalova'daki tersanemize çekeceğiz. Yaklaşık 10-15 günlük bakım faaliyeti sonrasında, Allah korusun, inşallah bir daha bu acıları yaşatmasın, bu tür bir olayın yaşanması durumunda biz tekrar her iki yaşam gemimizle de tersanemizde verilecek görevleri bekliyor olacağız. Bundan sonra sadece bir eğitim gemisi olarak hizmet edecek diyemeyiz. Karadeniz Holding'in esnek yapısı sayesinde istenen değişikliği çok kısa bir sürede yapıp sahaya, nerede ihtiyaç varsa oraya sevk edecek imkan ve kabiliyetimiz var. Ne tür bir ihtiyaç varsa biz yüzer platformlar üzerindeki uzmanlığımızı bu gemilerle sosyal sorumluluğa dönüştürdük. Bunu her an her şekilde sahaya yansıtabiliriz. İhtiyaç nerede olursa biz oraya mutlaka en kısa sürede ulaşacağız."

"Yardım faaliyetlerimizi Tek Dünya Karadeniz Vakfı üzerinden yönetiyoruz"

Çevik, burs programlarıyla gemide ağırladıkları Osman Ötken Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Yardım faaliyetlerinin devam edeceğini anlatan Çevik, şunları kaydetti:

"Karadeniz ailesi olarak aslında depremden önce de yardım faaliyetlerimizi çeşitli vakıflarla yönetiyorduk. Bizim için toplumu şekillendiren kadın ve çocuklar özelinde yardımlarımızı yapmaya özen gösteriyorduk. Bunu da çeşitli vakıflarla hayata geçirmiştik fakat depremden sonra bu yardım gemileriyle Karadeniz Lifeship projesiyle bunu tek çatı altında toplama fikri öne çıktı ve Tek Dünya Karadeniz Vakfı kuruldu. Artık yardım, burs faaliyetlerimizi Tek Dünya Karadeniz Vakfı üzerinden yönetiyoruz."