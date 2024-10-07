Recai Kutan Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Recai Kutan Vefat Etti

Geniş Video İzle

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti.

07.10.2024 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Düzgün Barış Deniz - Kamera: Berkin Gülsoy

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kurucu Genel Başkanları Recai Kutan'ın yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı vefat ettiğini söyleyerek, "94 yaşında olmasına rağmen 20 gün öncesine kadar gerek partimizde gerekse Milli Görüş kuruluşlarında yapılan çalışmalara aktif olarak katılabiliyordu. 15 gün önce rahatsızlandı ve dünyadaki nöbetini tamamlayarak ahirete irtihal etti. Siyasette nezaketin ne kadar önemli olduğunu bu günlerde daha fazla anladığımız süreçte vefatıyla inşallah bazı yerlere mesaj verecektir. Bu kutuplaşmış, gerginleşmiş siyasetten onun nezaket ve hoşgörüsü bizlere rehber olmaya devam edecek bundan sonrası için" dedi. Arıkan, 3 gün boyunca taziyelerin Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kabul edileceğini belirtti.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, bugün tedavi gördüğü hastanede, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kutan'ın son günlerine kadar siyasette aktif olarak yer aldığını anlattı.

Kutan'ın Türkiye siyasetine nezaketiyle örnek olduğunu söyleyen Arıkan, şunları ifade etti:

"Milli Görüş'ün çınarlarından biri daha aramızdan ayrıldı. Cenabıallah mekanını cennet eylesin. Özel bir insandı. Milli Görüş için önemli hizmetlere imza attı. Türkiye siyasetinde iki kavram onunla beraber anlam kazandı, bunlardan biri nezakettir. Yarım asırlık siyasi hayatında hiçbir zaman nezaketi geri plana itmedi. Ne kadar gergin bir ortam olursa olsun, kendisi gibi düşünmeyen insanlarla hemhal olsa da nezaketi hiçbir zaman elden bırakmadı. Yanına gelen herkes kendisinde huzur buluyordu. Siyasette bir tıkanıklık olduğunda öngörüsü ve yol göstericiliğiyle siyasette belirleyici isimlerden biri oldu. Önemli özelliklerinden biri de; 94 yaşında olmasına rağmen 20 gün öncesine kadar gerek partimizde gerekse Milli Görüş kuruluşlarında yapılan çalışmalara aktif olarak katılabiliyordu. 15 gün önce rahatsızlandı ve dünyadaki nöbetini tamamlayarak ahirete irtihal etti. Siyasette nezaketin ne kadar önemli olduğunu bu günlerde daha fazla anladığımız süreçte vefatıyla inşallah bazı yerlere mesaj verecektir. Bu kutuplaşmış, gerginleşmiş siyasetten onun nezaket ve hoşgörüsü bizlere rehber olmaya devam edecek bundan sonrası için."

" Filistin'deki katliamın başladığı günün yıl dönümünde vefat etmiş oldu"

Arıkan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yaşlılıktan kaynaklanan rahatsızlıklardan dolayı vefat etti. Soğuk algınlığı teşhisiyle rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Bugün saat 11.00 itibarıyla da son nefesini vermiş oldu. Tabii 7 Ekim'de vefat etmesi de bir tevafuk oldu. Filistin'deki katliamın başladığı günün yıl dönümünde vefat etmiş oldu Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Recep Kutan ağabeyimiz. Yüksek İstişare Kurulu Üyemizdi. Ailesiyle de görüşülerek taziyeler Saadet Partisi Genel Merkezi'nde üç gün boyunca kabul edilecek. Yarın öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verilecek kendisi."

Recai Kutan Vefat Etti
Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, Recai Kutan, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Recai Kutan Vefat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 21:10:39. #1.11#
SON DAKİKA: Recai Kutan Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.