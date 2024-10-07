Recai Kutan Vefat Etti

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Haber: Düzgün Barış Deniz - Kamera: Berkin Gülsoy

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kurucu Genel Başkanları Recai Kutan'ın yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı vefat ettiğini söyleyerek, "94 yaşında olmasına rağmen 20 gün öncesine kadar gerek partimizde gerekse Milli Görüş kuruluşlarında yapılan çalışmalara aktif olarak katılabiliyordu. 15 gün önce rahatsızlandı ve dünyadaki nöbetini tamamlayarak ahirete irtihal etti. Siyasette nezaketin ne kadar önemli olduğunu bu günlerde daha fazla anladığımız süreçte vefatıyla inşallah bazı yerlere mesaj verecektir. Bu kutuplaşmış, gerginleşmiş siyasetten onun nezaket ve hoşgörüsü bizlere rehber olmaya devam edecek bundan sonrası için" dedi. Arıkan, 3 gün boyunca taziyelerin Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kabul edileceğini belirtti.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, bugün tedavi gördüğü hastanede, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kutan'ın son günlerine kadar siyasette aktif olarak yer aldığını anlattı.

Kutan'ın Türkiye siyasetine nezaketiyle örnek olduğunu söyleyen Arıkan, şunları ifade etti:

"Milli Görüş'ün çınarlarından biri daha aramızdan ayrıldı. Cenabıallah mekanını cennet eylesin. Özel bir insandı. Milli Görüş için önemli hizmetlere imza attı. Türkiye siyasetinde iki kavram onunla beraber anlam kazandı, bunlardan biri nezakettir. Yarım asırlık siyasi hayatında hiçbir zaman nezaketi geri plana itmedi. Ne kadar gergin bir ortam olursa olsun, kendisi gibi düşünmeyen insanlarla hemhal olsa da nezaketi hiçbir zaman elden bırakmadı. Yanına gelen herkes kendisinde huzur buluyordu. Siyasette bir tıkanıklık olduğunda öngörüsü ve yol göstericiliğiyle siyasette belirleyici isimlerden biri oldu. Önemli özelliklerinden biri de; 94 yaşında olmasına rağmen 20 gün öncesine kadar gerek partimizde gerekse Milli Görüş kuruluşlarında yapılan çalışmalara aktif olarak katılabiliyordu. 15 gün önce rahatsızlandı ve dünyadaki nöbetini tamamlayarak ahirete irtihal etti. Siyasette nezaketin ne kadar önemli olduğunu bu günlerde daha fazla anladığımız süreçte vefatıyla inşallah bazı yerlere mesaj verecektir. Bu kutuplaşmış, gerginleşmiş siyasetten onun nezaket ve hoşgörüsü bizlere rehber olmaya devam edecek bundan sonrası için."

" Filistin'deki katliamın başladığı günün yıl dönümünde vefat etmiş oldu"

Arıkan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yaşlılıktan kaynaklanan rahatsızlıklardan dolayı vefat etti. Soğuk algınlığı teşhisiyle rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Bugün saat 11.00 itibarıyla da son nefesini vermiş oldu. Tabii 7 Ekim'de vefat etmesi de bir tevafuk oldu. Filistin'deki katliamın başladığı günün yıl dönümünde vefat etmiş oldu Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Recep Kutan ağabeyimiz. Yüksek İstişare Kurulu Üyemizdi. Ailesiyle de görüşülerek taziyeler Saadet Partisi Genel Merkezi'nde üç gün boyunca kabul edilecek. Yarın öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verilecek kendisi."