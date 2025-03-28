Refah'ta Hava Saldırısı: 1 Ölü

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın doğusundaki El-Meşru kavşağı civarında Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.
Haberde, 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralıların da bulunduğu ifade edildi.
İsrail askeri araçlarının da Han Yunus'un doğusundaki Abesan el-Kebira kasabasının doğusuna yoğun ateş açtığı kaydedilen haberde, İsrail topçu birliklerinin ise Gazze şehrinin doğusundaki El-Tuffah Mahallesi Surani Dağı civarını bombaladığı aktarıldı.
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