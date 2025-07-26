Remziye'nin İlk Sergisi - Son Dakika
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Remziye'nin İlk Sergisi

26.07.2025 12:22
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Diyarbakır'da özel gereksinimli Remziye Uğurlu, resim eğitimi alarak ilk kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor.

Diyarbakır'da yaşayan özel gereksinimli Remziye Uğurlu (23), ailesi ikna edilerek aldığı resim eğitimi sayesinde ilk kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını artırmayı amaçlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yenişehir Gençlik Merkezinde düzenlenen kurslar gençlerin yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlıyor.

Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Çaya Geliyoruz Projesi kapsamında, 6 yıl önce özel gereksinimli Remziye Uğurlu'nun evine konuk oldu.

İçine kapanık bir yaşam süren zamanının büyük bölümünü evinde geçiren Uğurlu ile tanışan Erpin, ailesini ikna ederek genç kızın merkezdeki kursta eğitim almasını sağladı.

Gençlik liderleri ve eğitmenlerin desteğiyle merkezde düzenli olarak resim kursuna devam eden Uğurlu'nun bu süreçte sanatsal yeteneği de keşfedildi.

Merkezde aldığı eğitimle sadece sanatsal becerilerini değil, sosyal yönünü de geliştiren Uğurlu, doğa, hayvan ve soyut temalı çalışmaların yer aldığı 15 yağlı boya tablo hazırladı.

Hayal dünyasını tuvale yansıtan Uğurlu'nun hedefi ilk kişisel sergisini açmak.

20 tablo ile sergi açmayı hedefleyen Uğurlu merkezde çalışmalarını sürdürüyor.

Uğurlu, kendisi gibi özel gereksinimli akranlarına azmiyle rol model olmak istiyor.

"Resimle kendimi ifade ediyorum"

Remziye Uğurlu, AA muhabirine, merkeze ilk günden bu yana hep mutluluk ve heyecanla geldiğini söyledi.

Merkezde hem resim yaptığını hem de arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyalleştiğini anlatan Uğurlu, "Burada arkadaşlar ediniyorum, kendimi mutlu hissediyorum. Resimle kendimi ifade ediyorum. İnsan hayal ettiğini gerçekleştirmeli. Bu amaçla sergimi açmak için tablolarımı hazırlıyorum. Bazen hocamdan yardım alıyorum, takıldığım noktalarda ona danışıyorum. Resimlerimin sayısını 20'ye tamamladığımda sergimi açacağım." dedi.

Özel gereksinimli bireylere seslenen Uğurlu, "Kendilerini eve hapsetmesinler, merkeze gelsinler. Resim yapsınlar, oyun oynasınlar. Hayallerinin peşinden gitsinler, asla vazgeçmesinler." ifadelerini kullandı.

Resim yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Uğurlu, resim öğretmeni olmak istediğini belirtti.

Uğurlu, sergisine annesini ve babasını davet edeceğini dile getirerek, "Açacağım sergime annemi ve babamı da davet edeceğim. Ayrıca resme ilgi duyan arkadaşlarımı da çağıracağım." diye konuştu.

"Resim alanında gösterdiği gelişimi görünce sergi açma fikri doğdu"

Merkezde görsel sanatlar eğitmeni İrem İl, düzenlenen eğitimlere katılan bireylerin sanat aracılığıyla kendilerini ifade etme imkanı bulduğunu anlattı.

Merkezde adeta aile gibi olduklarına dikkati çeken İl, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir öğrencimiz gelmediğinde hemen arar, merak ederiz. Remziye de 6 yıldır merkeze geliyor. Onu son iki yıldır tanıyorum, çok sevgi dolu bir insan. Kalbinde herkese yer vardır. Hepimiz onu çok severiz, gelmediğinde eksikliğini hissederiz. Resim alanında gösterdiği gelişimi görünce bir sergi açma fikri doğdu. Bu sergi ile özel gereksinimli bireylerin de sanatla kendilerini ifade edebileceğini, sergi açabileceklerini ve sanatın bir terapi aracı olarak nasıl kullanılabileceğini göstermek istiyoruz. Şu an sergi için 5 eserimiz eksik, onları tamamlamak için çalışıyoruz."

"Remziye sadece kendisini değil, bizleri de geliştiriyor"

Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin de gençlik merkezlerinin temel amacının gençlere kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sunmak olduğunu dile getirdi.

Sanat, spor ve farklı projeler ve çeşitli etkinliklerle gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Erpin, şunları kaydetti:

"Gençlik merkezleri, gençlerin hayallerini gerçekleştirebildiği mekanlardır. Gençler buraya gelerek kendi hayallerinin peşinden koşabilirler. Her kesimden gence ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda özel gereksinimli gençlerle de yakından ilgileniyoruz. Remziye sadece kendisini değil, bizleri de geliştiriyor. O, merkezimizin adeta sevgi kaynağı. Birkaç gün gelmediğinde hemen hocasına 'Remziye nerede?' diye sorarız. Onu gördüğümüzde tüm sorunlarımızı bir kenara bırakırız. Bu nedenle Remziye gibi gençlerin buraya gelerek kendilerini geliştirmelerini tüm kalbimizle istiyoruz."

Kaynak: AA

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