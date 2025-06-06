Reşad el-Alimi'den İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Reşad el-Alimi'den İsrail'e Kınama

06.06.2025 00:11
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Yemen Başkanı Alimi, İsrail'in Gazze'deki suçlarına karşı uluslararası güçlü duruş çağrısı yaptı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların uluslararası alanda "güçlü bir duruş" gerektirdiğini söyledi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Alimi, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konsey Başkanı Alimi, Yemen'in, İsrail'in Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırım savaşını en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü bu vahşi suçların insanlığın alnında bir leke oluşturduğunu belirten Alimi, bu saldırılara son vermek ve masum sivilleri korumak için güçlü bir uluslararası duruş sergilenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Alimi, ülkesinin kardeş Filistin halkının davasını ve topraklarını özgürleştirme, kaderlerini belirleme ve tam egemen, bağımsız bir devlet kurma haklarını destekleme konusundaki tutumunun sağlam ve kalıcı olduğunu vurguladı.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Reşad el-Alimi'den İsrail'e Kınama - Son Dakika

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