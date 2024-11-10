Restore edilen Balıklı Rum Hastanesi eski günlerine kavuşmayı bekliyor - Son Dakika
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Restore edilen Balıklı Rum Hastanesi eski günlerine kavuşmayı bekliyor

Restore edilen Balıklı Rum Hastanesi eski günlerine kavuşmayı bekliyor

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi İhtiyarhane binasının dış cephe ve çatı restorasyonu tamamlanırken, iç tasarımına yönelik çalışmalar sürüyor.

10.11.2024 12:17
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Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi İhtiyarhane binasının dış cephe ve çatı restorasyonu tamamlanırken, iç tasarımına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kazlıçeşme Mahallesi'nde 1894'te inşa edilen Balıklı Rum Hastanesinin İhtiyarhane binası, 4 Ağustos 2022'de meydana gelen yangında ağır hasar gördü.

Özellikle ahşap olan çatı bölümü ile bir kısmı büyük hasar alarak kullanılamaz hale gelen binada, yangının ardından İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve hastane yönetiminin koordinesinde restorasyon çalışması başlatıldı.

2 yılı aşkın süredir devam eden restorasyon kapsamında, binanın dış cephesi ve çatısındaki çalışmalar tarihi binanın aslına uygun şekilde tamamlanarak eski görünümüne kavuşturuldu.

Binanın içinde yürütülen tadilat çalışmaları devam ederken, elektrik tesisatı yüzde 95, seramik kaplaması yüzde 70 seviyesinde, sıhhi tesisatı da kısmi olarak tamamlandı. Isıtma tesisatının yapımı için ise çalışmalara başlandı.

Türkiye'nin en eski hastanelerinden

Restorasyon çalışmasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, yapının Türkiye'nin en eski hastanelerinden olduğunu, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden bir sene sonra fermanla kurulduğunu, daha evvel Galata'da, Tekfur Sarayı tarafında olan hastanenin 1753 yılında Zeytinburnu'na taşındığını anlattı.

Hastanenin 1894'te de şu anki yerine taşındığını aktaran Yuvanidis, 2022'de çıkan yangının ardından geriatri servisi ile kronik ruh sağlığı olanların tedavi edildiği İhtiyarhane binasındaki hastaların hastanenin diğer bölümlere sevk edildiğini anımsattı.

Yangından hemen sonra devlet yetkililerinin konuyla ilgilendiğini, yangının ertesi günü de İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında toplantı yapıldığını aktaran Yuvanidis, "Reisimiz (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) her zaman yanımızdaydı. Devlet söz verdiği bütün şeyleri yerine getirdi. Binanın dışı tamamen bitmiş durumda. İçeride daha çok masraflı tadilatlar var." dedi.

Restorasyonda yangın önleyici malzemeler kullanıldı

İhtiyarhane binasının hastanenin içindeki en eski yapı olduğunu belirten Yuvanidis, yangının ardından çatı başta olmak üzere binanın kullanılamaz duruma geldiğini, bunun için restore edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yuvanidis, yangından bir ay sonra restorasyon çalışmalarının tam teçhizatlı olarak başladığını ifade ederek, "Şubattaki deprem biraz etkiledi. Burada 50 kişi çalışırken, bir günde 10 kişiye düştü. Fakat tamamıyla bitti. Devlet yapması gereken her şeyi yaptı. Şimdi bize kalan masraflar var. Onlar da ekonomik şartlar yüzünden gecikiyor. Maliyetler 3 katına çıktı. O açıdan bekliyoruz. Yavaş yavaş tamamlamaya bakıyoruz." diye konuştu.

Tarihi bir bina olduğu için restorasyonun alınan izinler çerçevesinde yapıldığını aktaran Yuvanidis, "Çatı kısmı ahşap olması nedeniyle yangında büyük hasar aldı. Restorasyonda alınan önlemler kapsamında ahşap kısmı tamamıyla kalktı, tuğlayla kaplandı. Yangına karşı etkili maddeler kullanıldı." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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