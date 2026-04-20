Retailleau 2027 Seçimlerine Aday - Son Dakika
Retailleau 2027 Seçimlerine Aday

20.04.2026 12:00
Eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterildi.

Fransa'da eski İçişleri Bakanı ve Cumhuriyetçiler Partisi (LR) lideri Bruno Retailleau'nun 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı kesinleşti.

Partinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, parti içi oylamada oyların yüzde 73,8'ini alan Retailleau'nun 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhuriyetçiler'in adayı olarak belirlendiği duyuruldu.

Retailleau ise paylaşımında, kendisini aday gösteren partililere teşekkür etti. Fransızların açık ve güçlü bir vizyona ihtiyacı olduğunu kaydeden Retailleau, ülkenin sosyal yönetim sistemini, bu sistemden faydalananlara değil, çalışanlara öncelik vererek yeniden inşa edeceği taahhüdünde bulundu.

Retailleau, François Bayrou ve Sebastien Lecornu hükümetlerinde içişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

Fransa'da Ekim 2025'te Başbakan Sebastien Lecornu'nun hükümeti kurduktan 24 saat sonra istifasını sunduğu hükümet krizinde, Retailleau'nun bu istifadan sorumlu olduğu iddia edilmişti. Retailleau, daha sonra kurulan kabinede yer almamıştı.

Fransa'nın son dönemlerde ilişkilerinin gergin seyrettiği Cezayir'e karşı sert ve eleştirel tutumuyla bilinen Retailleau başörtüsünün Fransız eğitim kurumlarında yasaklanması gerektiğini savunan söylemleri ile de öne çıkıyor.

Ülkede 2027'de yapılacak seçimlerde iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Retailleau 2027 Seçimlerine Aday - Son Dakika

SON DAKİKA: Retailleau 2027 Seçimlerine Aday - Son Dakika
