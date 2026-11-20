Reyhanlı'da oto galeri ve otomobile kurşunlama sonrası 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde oto galeri ve park halindeki bir otomobilin motosikletli kişilerce kurşunlanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin saldırı anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir oto galeri ile park halindeki otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bahçelievler Mahallesi'nde oto galeri ve Yeni Mahallesi'nde park halindeki otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Ekiplerce gözaltına alınan A.S, A.Ş, L.K. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yüzleri maskeli şüphelilerin motosikletle iş yeri ve park halindeki otomobili kurşunladıkları anlar yer alıyor.
Kaynak: AA
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