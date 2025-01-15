Rize'de aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı.
Resul K. idaresindeki 61 VU 182 plakalı cip, Rize- Güneysu Karayolu Akarsu mevkiinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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