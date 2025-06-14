Rize'de Baklava Görünümlü Çay Bahçesi İlgi Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de Baklava Görünümlü Çay Bahçesi İlgi Çekiyor

14.06.2025 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ambarlık Köyü'ndeki baklava görünümlü çay bahçesi sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Rize'nin yeni gözdesi: Baklava görünümlü çay bahçesi

RİZE - Rize'de genç kızın paylaşımıyla keşfedilen baklava görünümlü çay bahçesi yoğun ilgi görmeye başladı.

Rize merkeze bağlı Ambarlık Köyü Alibey'in Sırtı olarak adlandırılan Türütler Mevkii'nde düzeni ile baklavaya benzeyen çay bahçesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Alibey'in Sırtı'nda yer alan çay bahçesi Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı eski adı 'Çeçeva' yeni adı ile Haremtepe köyünde bulunan ve her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen bahçeye benzetilse de şehir merkezine olan yakınlığı ile de dikkat çekiyor. Hüseyin Türüt'ün kendi emeği ile hazırladığı çay bahçesine çay toplamak için ondan başkası giremiyor.

Artık köyün sembolü haline gelen çay bahçesinin hazırlanmasında Hüseyin Türüt'ün bahçeye zarar gelmemesi için kendilerini dahi çay bahçesine sokmadığını ifade eden baba Hasan Türüt, "Burayı bizim uşak yapmış, bizi bile buraya sokmadı kendi kesti bu çay bahçesine böyle güzel olsun diye. Çocuklar da atmışlar sosyal medyaya güzel görünüyor diye, çok arayan var gelip görelim diye. Biz yaparsak bozulur diye 4-5 yıldır oğlum bizi buraya sokmuyor. Kendi yapıyor bu çay bahçesini. Motorla düzeltip kesiyor bu çay bahçesini" dedi.

"Fotoğraf çekinmeye gelen çok oldu"

Bahçenin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra bir anda herkesin yoğun bir ilgi gösterdiğini ve görüntünün bir anda bir çok sosyal medya hesabında paylaşıldığını dile getiren Fatmagül Türüt, "Burası halamın çaylığıdır. Çayı bitirdik dedim ki sosyal medyaya video çekeyim ve çektiğim görüntüyü paylaştım. Herkes 'Burası Çeçeva mıdır? Burası daha güzel gibi' yorumlar geldi. Paylaştığım videom başka hesaplarda yayınlandı ve patladı gitti. Yazan, soran çok oluyor burası neresi diye. Ambarlık, Rize diyorum. Fotoğraf çekinmeye gelen çok oldu. Buraya gelip fotoğraf çekip paylaşım yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çok emek verildi buraya"

Ambarlık Köyü'nde yer alan ve görüntüsüyle ilgi çeken çay bahçesinin Çeçeva'ya benzerliğinin verilen emekten kaynaklı olduğunu dile getiren köy sakinlerinden Sinan Türüt ise, "Burada yıllarca akrabalarımızın bizim verdiğimiz emek sonucunda el emeğiyle burada ufaktan güzel bir şekilde bir çay bahçesi yaptık. Çok emek verildi buraya. Bunu da bizim akrabalarımız sosyal medyaya attığında baya bir ilgi gördü. Onun sonucunda buraya gelenler fotoğraf çekilenler var. Çeçeva da el emeği verilmiş bir yerdir, burada da bir emek verilmiş. Rakip değiliz, orada da bir güzellik var burada da bir güzellik var. Görmek isteyen vatandaşlarımızı da halkımızı da bekleriz. Rize'mize kazandırılmış bir güzellik" diye konuştu.

"Manzarası çok güzel bir yer"

Sosyal medyada gördüğü görüntü üzerine bölgeye gelerek fotoğraf çekildiğini ifade eden Aleyna Zaimoğlu isimli vatandaş ise "Sosyal medyada gördüm burayı, arkadaşımla beraber geldik. Çeçeva'da da bu şekilde bir çay bahçesi vardı ama buranın yolları ulaşım açısından daha iyi. Burada fotoğraflar çekildik, manzarası çok güzel bir yer. Ulaşım açısından da çok rahat, kolaylıkla bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Gastronomi, turist, Güncel, Turizm, Yaşam, Medya, Rize, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Baklava Görünümlü Çay Bahçesi İlgi Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan İran’a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
Fernando Muslera’nın yeni takımı belli oldu Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’da Sacha Boey’dan müjde var Transferde olumlu gelişme Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme
Tel Aviv’de İran’ın vurduğu binada yangın çıktı Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı
İran’dan nokta atışı Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
Gazze için yürüyenlere Mısır’da müdahale HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı
Alisson Becker’den Galatasaray’a cevap Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın

20:27
Beştepe’de güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
19:26
İsrail, İran’a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
İsrail, İran'a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
18:43
İsrail, İran’ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars’a saldırı düzenledi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
02:48
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı
İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
02:34
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı
Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
02:20
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı
İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
01:54
İranlı General Vahidi: İsrail’e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
01:35
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü
İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
00:42
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
23:45
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
23:34
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
23:15
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın
İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın
22:48
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 20:48:05. #7.13#
SON DAKİKA: Rize'de Baklava Görünümlü Çay Bahçesi İlgi Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.