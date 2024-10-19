Rize'de Hortum ve Dolu Felaketi

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Rize'yi denizde hortum çıktı, caddeler suyla doldu: Hortum kamerada

RİZE - Rize'de çıkan fırtına nedeniyle Çayeli ilçesinde çatılar uçarken Pazar ve Ardeşen ilçeleri açıklarında hortum çıktı. Sonrasında yağan dolu yerini açık havaya bıraktı.

Olumsuz hava koşulları Rize'de etkili olurken hayatı da olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde ufak çapta toprak kayması ve heyelanların meydana geldiği Rize'de Ardeşen ilçesi ile Pazar ilçesinde denizde hortum çıktı. İki ilçeden de rahatlıkla görülebilen hortum vatandaşlar tarafından cep telefonları kameraları ile kaydedildi. Çayeli ilçesinde ise etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar hareket etmekte güçlük çekti. İlçede bir binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Fırtınanın ardından şehirde dolu yağışı başladı. Tüm şehri etkisi altına alan dolu yağışı Pazar ilçesinde yağmurla karışık olunca su birikintilerine neden oldu. Kısa süren dolu yağışı yerini açık havaya bıraktı.