Rize\'de Ruhsatlı Turizm Dönemi Başladı

RİZE'de daha önce imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen özelikle turizm amaçlı inşa yapılar için yeni bir dönem başladı. Gerekli şartları sağlayıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibelerinden yararlanan yaklaşık 200 işletme ruhsatlandırıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, turizm hibelerinin önemine dikkati çekerek, "Daha fazla vatandaşımız bu alana ilgi göstermeli ve ruhsatlı, sürdürülebilir turizme destek olduğunu görebilmeli. Artık ruhsatlı turizm dönemine geçiyoruz" dedi.

Rize'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından daha önce imara aykırı olduğu gerekçesiyle mühürlenen, yıkım kararı verilen özelikle turizm amaçlı inşa edilmiş yapılar için yeni bir dönem başladı. İmar planlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte yapı sahipleri, gerekli düzenlemeleri ve belgeleri tamamlayıp, TKDK hibelerinden yararlanarak ruhsat başvurularında bulundu. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen kontrol ve denetimlerde şartları sağlayan yaklaşık 200 turizm tesisi tescillenerek yasal statüye kavuştu. Geçmiş yıllarda iş makineleriyle yıkımların gerçekleştiği bölgelerde, artık yasal ve ruhsatlı turizm dönemi başlaması, turizm yatırımcılarını memnun etti.

'200'E YAKIN RUHSAT VERDİK'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, turizm hibelerinin önemine dikkat çekerek, imar revizyonlarının tamamlandığını ve yapıların yasal statüye kavuştuğunu söyledi. Baydaş, "Şehir olarak aldığımız hibe toplamda 200 milyon lirayı geçti. Bunun yarıdan fazlası turizm hibesi. Daha fazla vatandaşımız bu alana ilgi göstermeli ve ruhsatlı, sürdürülebilir turizme destek olduğunu görebilmeli. İnşallah bu algımız yükseldikçe ve bu yöndeki eğilimimiz arttıkça şehrimiz daha da gelişecektir. Biz bu sene 200'e yakın ruhsat verdik. Muhtemelen sene sonuna kadar bu sayı daha da artacak. Artık ruhsatlı turizm dönemine geçiyoruz. İmar planımız onaylandı ve revizyonlarını hazırlayıp bitirdik. Her hafta encümende imar revizeleri ile ilgili gündem görüşüyorum. Daha evvel ruhsatsız olup, imar planı geçtikten sonra kendi imar revizyonlarını yapan, yola terkini veya komşusuyla ifrazını yapıp bize başvuran yapılar ruhsatlı hale geliyor. Bunların içinde TKDK'dan destek alıp, iş yerini kurmuş bungalovlar ve turizm tesisleri de var. Artık ruhsatlı yapılar devrindeyiz. İşlemlerini başlatan yüzlerce vatandaşımız var. Bunu mutlulukla ifade ediyorum, çünkü artık imar planımız var ve kendi içimizde tadilat işlemlerini sürdürüyoruz" dedi.

Gerekli izinlerini aldıktan sonra 60 kişilik otelini ruhsatlandıran turizm işletmecisi Ercan Başokur da "Ruhsat almasaydık böyle bir tesisi açamayacaktık, tesis de yıkılacaktı" diye konuştu.